Brasil Ministério da Agricultura confirma cinco novos focos de gripe aviária no país

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Não há casos confirmados de infecções em humanos no Brasil Foto: Tania Rego/Agência Brasil Não há casos confirmados de infecções em humanos no Brasil. (Foto: Tania Rego/Agência Brasil) Foto: Tania Rego/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Agricultura informou nesta quinta-feira (8) o registro de cinco novos focos de influenza (gripe) aviária em aves silvestres no Brasil. No total, o país soma 30 registros. Não há casos confirmados de infecções em humanos no país.

Segundo o ministério, há outras seis investigações em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo.

A doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves nem de ovos. As infecções humanas pelo vírus da influenza aviária podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas, vivas ou mortas.

As autoridades pedem que a população acione o serviço veterinário local ou realize a notificação por meio do Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias ao identificar aves doentes e que evite o contato com elas.

Espírito Santo em alerta

O governo do Espírito Santo proibiu, por tempo indeterminado, o acesso ao Arquipélago das Três Ilhas e às demais ilhas da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, localizada nos municípios de Guarapari e Vila Velha, região metropolitana de Vitória. A medida foi adotada em razão dos casos de gripe aviária registrados no estado.

O Arquipélago das Três Ilhas é formado por cinco ilhas: Quitongo, Cambaião, Guanchumbas, Leste-Oeste e Guararema. Nas demais áreas da APA estão as ilhas Francisco Vaz, Toaninha e Alacaeira. A portaria conjunta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi publicada nesta quinta-feira (8) em edição extra do Diário Oficial do estado.

O Espírito Santo é o estado com o maior número de casos de gripe aviária no país, com 20 focos de influenza aviária confirmados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ministerio-da-agricultura-confirma-cinco-novos-focos-de-gripe-aviaria-no-pais/

Ministério da Agricultura confirma cinco novos focos de gripe aviária no país

2023-06-08