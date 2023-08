Agro Ministério da Agricultura e Pecuária firma parcerias para recuperação de pastagens e ampliação comercial na Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Após o fim da viagem à capital saudita, missão segue para os Emirados Árabes Unidos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foi concluída a etapa na Arábia Saudita da missão do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A rodada permitiu avanços nas parcerias técnicas e comerciais para a agropecuária brasileira.

Após as reuniões governamentais e empresariais, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou a formação do grupo de trabalho entre Brasil e Arábia Saudita para a estruturação da parceria entre os países no maior programa de produção sustentável de alimentos do mundo, desenvolvido pelo Mapa. O programa visa a conversão de pastagens de baixa produtividade em áreas agricultáveis.

Entre os temas das negociações sanitária animal, o ministro destacou a liberação da habilitação de caprinos brasileiros para a exportação.

Durante o encontro, também foram realizadas as tratativas para a regionalização do protocolo de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), em caso de detecção de focos em granjas comerciais. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo e um dos únicos países que mantém o status de livre da IAAP, conforme a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A missão oficial cumpriu agendas em Riad no domingo (30). Fávaro realizou uma reunião bilateral com o ministro de Meio Ambiente, Água e Agricultura da Arábia Saudita, Abdulrahman Abdulmosen A. Al-Fadley. A comitiva também se reuniu com representantes da Sabic Agri-Nutrients e da Companhia Saudita de Investimentos em Agricultura e Pecuária (Salic).

Na sequência, a delegação brasileira chegou a sua última etapa e desembarcou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, na segunda-feira (31). No país, o Brasil segue promovendo o programa de intensificação da produção sustentável de alimentos e a ampliação das parcerias técnicas e comerciais.

Na programação, foi prevista a realização de seminário empresarial e reuniões com diferentes fundos de investimentos. A comitiva do Mapa permanece no país da península arábica até esta quarta-feira (2).

