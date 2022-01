Brasil Ministério da Agricultura publica última relação de agrotóxicos registrados em 2021

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

O total de agrotóxicos registrados em 2021chegou a 550. (Foto: Joel Vargas/Agência AL-RS)

O Ministério da Agricultura publicou a última relação de agrotóxicos registrados em 2021. Em nota, diz que do total de registros que constam no Ato nº 55 da Coordenação-Geral de Agrotóxicos e Afins, 15 estão são de produtos de baixo impacto.

Em 2021, 92 produtos foram registrados, principalmente à base de agentes biológicos ou microbiológicos e extratos vegetais para o controle de pragas e doenças na agricultura. Em 2020, foram 95 registros.

“Hoje, temos mais de 200 produtos fitossanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica registrados à disposição do produtor e esse número deve aumentar ainda no primeiro trimestre de 2022, considerando as várias solicitações em análise atualmente”, disse na nota a chefe da Divisão de Registro de Produtos Formulados, Tatiane Nascimento.

Entre eles está um herbicida inédito que pode ajudar a suprir a possível falta de alguns produtos nas próximas safras. Com isso, a Pasta encerra o ano de 2021 com novo recorde de defensivos registrados. Foram 550, contra 493 em 2020, muitos deles genéricos e outros técnicos, de uso da indústria para formulações de outros agrotóxicos.

A Pasta também registrou 25 produtos químicos considerados “clones”, feitos com moléculas que foram autorizadas anteriormente e já estão em uso no campo hoje. Do total de produtos registrados atualmente, alguns contêm mais de um ingrediente ativo e a maioria já está registrada em países, como Estados Unidos e Austrália, ou na Europa, disse o Ministério. Um deles é o herbicida à base de Oxatiapiprolina, única molécula inédita na lista. O defensivo é indicado para culturas como batata, tomate, alho, cebola, melancia, melão, pimentão e uva.

Segundo a coordenadora substituto de Agrotóxicos e Afins do ministério, Marina Dourado, o registro pode tranquilizar o setor produtivo, diante de uma possível falta de matéria-prima para a produção dos herbicidas que serão utilizados na próxima safra.

“Nossa preocupação era que o produtor não ficasse desassistido e com o registro da Oxatiapiprolina, ampliamos o leque de produtos para várias culturas, até mesmo aquelas com suporte fitossanitário insuficiente, também chamadas de minor crops”, diz.

Segundo o Ministério da Agricultura, ao longo de 2021 foram registrados oito novos ingredientes ativos dos produtos de baixo impacto contra seis dos químicos convencionais.

