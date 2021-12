Brasil Ministério da Agricultura suspende a comercialização de 24 marcas de azeite

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Produtos foram considerados impróprios para o consumo humano. Foto: Ministério da Agricultura/Divulgação Governo retirou 151.449 garrafas de azeite de oliva dos supermercados. (Foto: Divulgação/Ministério da Agricultura) Foto: Ministério da Agricultura/Divulgação

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizou uma operação de fiscalização para combater fraudes em azeites de oliva. Após a investigação, o ministério retirou de venda 24 marcas que comercializam o produto. A retirada dos supermercados se deu com base em supostas irregularidades cometidas pelas empresas.

O Ministério da Agricultura considerou que 151.449 garrafas de azeite de oliva estavam impróprias ao consumo. Os produtos foram retirados de supermercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Foram apontadas irregularidades como produtos sem registro, fraudados, clandestinos e contrabandeados.

A operação também identificou três fábricas clandestinas que estavam envasando uma mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida e comercializando como azeite. Além disso, foi suspenso o registro de uma fábrica no interior de São Paulo, após a constatação de adulteração na fabricação de seus produtos durante o ano de 2021.

Lista de marcas irregulares suspendidas no mercado em 2021:

– Alcazar;

– Alentejano;

– Anna;

– Barcelona;

– Barcelona Vitrais;

– Castelo dos Mouros;

– Coroa Real;

– Da Oliva;

– Del Toro;

– Do Chefe;

– Épico;

– Fazenda Herdade;

– Figueira do Foz;

– llha da Madeira;

– Monsanto;

– Monte Ruivo;

– Porto Galo;

– Porto Real;

– Quinta da Beira;

– Quinta da Regaleira;

– Torre Galiza;

– Tradição;

– Tradição Brasileira; e

– Valle Viejo.

“Os consumidores não devem comprar os azeites dessas marcas divulgadas pelo Mapa. Fica o alerta também para os supermercados, pois o local que estiver com um desses produtos expostos à venda se responsabilizará pela irregularidade e responderá perante o ministério com multas que podem chegar a R$ 532 mil reais”, — destacou o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos Origem Vegetal, Glauco Bertoldo, em nota divulgada pelo ministério.

A operação contou com apoio da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais, Ministério Público e Polícia Civil. As fraudes dos produtos são confirmadas em laudos analíticos avaliados pela rede oficial de Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDA).

Segundo o ministério, o azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo. Por isso, a ação do Mapa teve como objetivo inibir a venda dos produtos adulterados e evitar que o consumidor seja enganado. O aumento do consumo do item na época das festas de final de ano também motivaram a investigação.

