Ministério da Cidadania e Fiergs formalizam parceria para inclusão de pessoas de baixa renda no mercado de trabalho

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Protocolo foi assinado na sede da entidade pelo ministro Onyx Lorenzoni e o presidente Gilberto Porcello Petry. Foto: Dudu Leal/Divulgação Protocolo foi assinado na sede da entidade pelo ministro Onyx Lorenzoni e o presidente Gilberto Porcello Petry. (Foto: Dudu Leal/Divulgação) Foto: Dudu Leal/Divulgação

O Ministério da Cidadania e a Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul) formalizaram, na tarde dessa quinta-feira (11), a parceria para a implantação do Programa Progredir, que prevê a inclusão de pessoas de baixa renda, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, no mercado de trabalho.

A assinatura do protocolo foi feita pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, na sede da entidade. “Este protocolo é o caminho para estender aquilo que precisamos fazer, gerar emprego e renda, e o setor público reconhece no setor privado o grande gerador de empregos no Brasil”, disse o ministro.

Já o presidente da Fiergs ressaltou a importância da participação do Senai-RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), mantido pela contribuição compulsória das indústrias estabelecidas no Estado, como executor do programa.

Para Petry, se não existissem indústrias, não existiria o Senai, e a assinatura do protocolo não teria ocorrido. “Por isto, o conceito de Governo Fraterno inclui necessariamente uma boa base econômica, com empresas fortes, amparadas por políticas governamentais favoráveis aos empreendedores e seus empreendimentos”, observou, lembrando de três princípios que, segundo o ministro Lorenzoni, definem os propósitos do atual governo federal: o de fazer um governo constitucional, eficiente e fraterno.

O presidente da Fiergs salientou ainda que nas ações governamentais o Brasil passou pela modernização trabalhista e agora chegou a vez da Reforma Tributária, aguardada há muito tempo e necessária para acelerar a retomada econômica nessa última etapa da pandemia, marcada pela disponibilização de vacinas. “No mínimo, torna-se imprescindível uma urgente simplificação do complexo, confuso, e oneroso sistema fiscal que amarra o nosso desenvolvimento”, afirmou.

O protocolo assinado prevê para o Ministério da Cidadania, em parceria com a Fiergs, fomentar o Programa Progredir em seus três eixos: intermediação da mão de obra, qualificação profissional e empreendedorismo. Serão disponibilizados no site do ministério cursos abordando competências importantes para o mercado de trabalho, além de uma área para elaboração de currículo e vagas de emprego. Os cursos serão oferecidos gratuitamente pela Fiergs, por meio do Senai-RS, e estão atualizados com as demandas, favorecendo tanto a inserção no mercado de trabalho quanto o empreendedorismo.

Na cerimônia, Gilberto Porcello Petry entregou a Onyx Lorenzoni, em nome do presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade, o documento Propostas para Aceleração do Crescimento Econômico, elaborado pela CNI.

