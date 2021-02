Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 3.477 novos casos de coronavírus e mais 75 óbitos

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Leitos de UTI em Canoas. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Leitos de UTI em Canoas. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O Rio Grande do Sul registrou nesta quinta-feira (11) 3.477 novos casos da Covid-19 e foram confirmados mais 75 óbitos. O total de casos confirmados é de 577.345 e o de óbitos, 11.244. Os recuperados são 552.169 (96% dos casos).

Entre os óbitos divulgados, dez são de datas entre os dias 30 de novembro de 2020 e 30 de janeiro de 2021. Os demais 65 são de datas entre os dias 2 e 11 de fevereiro. A atualização teve ainda 144 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 78 anos);

Alvorada (mulher, 50 anos);

Bagé (mulher, 57 anos);

Cachoeira do Sul (homem, 65 anos);

Canela (mulher, 72 anos);

Canoas (homem, 64 anos);

Canoas (mulher, 52 anos);

Canoas (homem, 75 anos);

Canoas (mulher, 64 anos);

Canoas (homem, 85 anos);

Canoas (mulher, 89 anos);

Chiapetta (mulher, 87 anos);

Cidreira (homem, 81 anos);

David Canabarro (homem, 76 anos);

Erechim (homem, 84 anos);

Erechim (mulher, 70 anos);

Itaqui (homem, 87 anos);

Lajeado (mulher, 68 anos);

Marau (homem, 79 anos);

Montenegro (homem, 74 anos);

Montenegro (homem, 87 anos);

Nova Petrópolis (homem, 53 anos);

Novo Hamburgo (homem, 87 anos);

Novo Hamburgo (homem, 79 anos);

Palmares do Sul (homem, 83 anos);

Passo Fundo (mulher, 88 anos);

Passo Fundo (homem, 67 anos);

Passo Fundo (mulher, 64 anos);

Passo Fundo (mulher, 55 anos);

Pelotas (homem, 81 anos);

Pelotas (mulher, 83 anos);

Porto Alegre (homem, 80 anos);

Porto Alegre (mulher, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 46 anos);

Porto Alegre (homem, 73 anos);

Porto Alegre (homem, 63 anos);

Porto Alegre (mulher, 82 anos);

Porto Alegre (mulher, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 40 anos);

Porto Alegre (homem, 60 anos);

Porto Alegre (mulher, 81 anos);

Porto Alegre (mulher, 68 anos);

Porto Alegre (mulher, 64 anos);

Porto Alegre (mulher, 92 anos);

Porto Alegre (homem, 68 anos);

Porto Alegre (homem, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 60 anos);

Rio Grande (homem, 24 anos);

Rio Grande (mulher, 88 anos);

Salvador das Missões (homem, 86 anos);

Sananduva (mulher, 80 anos);

Sananduva (mulher, 70 anos);

Santa Cruz do Sul (homem, 75 anos);

Santa Cruz do Sul (mulher, 76 anos);

Santa Maria (homem, 64 anos);

Santa Maria (homem, 72 anos);

Santa Maria (mulher, 93 anos);

Santa Maria (homem, 63 anos);

Santa Maria (mulher, 93 anos);

Santana do Livramento (mulher, 82 anos);

Santana do Livramento (mulher, 67 anos);

São Leopoldo (mulher, 27 anos);

São Vicente do Sul (homem, 85 anos);

São Vicente do Sul (homem, 85 anos);

Sarandi (mulher, 66 anos);

Sobradinho (mulher, 81 anos);

Taquara (mulher, 67 anos);

Taquara (mulher, 82 anos);

Tramandaí (homem, 57 anos);

Tramandaí (mulher, 68 anos);

Viamão (mulher, 58 anos);

Viamão (homem, 76 anos);

Viamão (homem, 73 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Aceguá – 1

Agudo – 7

Ajuricaba – 1

Alto Feliz – 1

Alvorada – 89

Antônio Prado – 1

Arroio do Meio – 12

Arroio do Sal – 2

Arroio do Tigre – 10 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) February 11, 2021

