Rio Grande do Sul Confira o funcionamento dos serviços estaduais gaúchos durante o Carnaval

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Na Quarta-Feira de Cinzas, o decreto determina expediente vespertino, a partir das 13h. Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini Na Quarta-Feira de Cinzas, o decreto determina expediente vespertino, a partir das 13h. (Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini) Foto: Leandro Osório/Especial Palácio Piratini

Conforme o Decreto 55.744, de 28 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o calendário deste ano para órgãos da administração estadual, incluindo autarquias e fundações públicas, será ponto facultativo nos dias 15 (segunda-feira) e 16 de fevereiro (terça-feira), em virtude do Carnaval. Na Quarta-Feira de Cinzas (17), o decreto determina expediente vespertino, a partir das 13h.

Abaixo, confira telefones e horários referentes a serviços do Estado entre sábado (13) e quarta-feira (17), além de espaços culturais e de lazer.

Segurança pública

Telefones de emergência:

• Disque-denúncia da Polícia Civil: 181

• Brigada Militar (BM): 190

• Corpo de Bombeiros: 193

• Polícia Civil: 197

• Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

• Defesa Civil: 199

• Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 518-518

Polícia Civil

O atendimento será como em fins de semana, somente por meio dos serviços de plantão.

• WhatsApp: (51) 98444-0606

Brigada Militar

Sem alteração no policiamento, mantendo-se 24 horas por dia em todo o período.

Delegacia online

www.delegaciaonline.rs.gov.br

SSP – Denúncia digital

www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

• Telefone: 181

Sede da Secretaria da Segurança Pública

Não haverá expediente entre a segunda (15) e a manhã de quarta (17/2). Expediente retomado às 13h da quarta-feira (17).

Instituto-Geral de Perícias (IGP)

Não haverá atendimento ao público, mas seguirão funcionando em regime de plantão as perícias em local de crime, o Departamento Médico Legal e o serviço de identificação.

Saúde

Telefones de emergência

• Samu: telefone 192 (plantão 24 horas)

• Centro de Informações Toxicológicas (CIT): 0800 721-3000 (plantão 24 horas)

• Disque Vigilância: telefone 150 (plantão das 8h às 22h no feriado)

Farmácia de Medicamentos Especiais

Fechada na segunda (15) e terça (16). Retorno às atividades na quarta (17), às 13h.

• Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 546, Centro Histórico, Porto Alegre

• Telefone: (51) 3901-1000

Hemocentro

Fechado na segunda (15) e terça (16). Retorno às atividades na quarta (17), às 13h.

• Endereço: Avenida Bento Gonçalves, 3.722, bairro Partenon, Porto Alegre

• Telefone: (51) 3901-1004

Outras atividades

Banrisul

Sem atendimento na segunda (15) e terça (16). Na quarta (17), o atendimento ao público começa às 11h, com o encerramento no horário normal das agências. Durante o período de Carnaval, os clientes tem acesso aos canais eletrônicos do banco: aplicativo Banrisul Digital, Home e Office Banking (www.banrisul.com.br), caixas de autoatendimento e Banrifone.

CEEE

As agências e postos de atendimento presencial estão fechados. O atendimento é feito pela agência virtual em www.ceee.com.br, 0800 721-2333 e SMS/torpedo. Todos esses canais funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.

Corsan

Atendimento ao público por meio do telefone 0800 646-6444 e também pelo app e site da Corsan (www.corsan.com.br). Atendimento presencial retomado na quarta (17), às 13h, somente por agendamento. Os serviços essenciais ficam mantidos.

Sulgás

Mantidos os serviços essenciais e o atendimento a emergências com a rede de gás natural pelo telefone 0800 541-9700. Expediente retomado na quarta (17), às 13h.

Ceasa

Mercado: funciona em todos os dias.

Administração: sem expediente na segunda (15) e terça (16). Na quarta (17), atividades recomeçam às 8h15.

Demais serviços

Agências FGTAS/Sine

Fechadas na segunda (15) e terça (16). As unidades reabrem na quarta (17), com atendimento ao público das 13h às 17h.

Em Porto Alegre, os mesmos horários são adotados na sede administrativa da FGTAS (Avenida Borges de Medeiros, 521), na Casa do Artesão (Avenida Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

DetranRS

Sem expediente na sede administrativa de segunda (15) até a manhã de quarta (17). Atividades retornam na quarta, às 13h. O atendimento via Disque-Detran e Fale Conosco estão indisponíveis no período.

Entre sexta (12) e quarta (17), ocorre mais uma edição da operação Viagem Segura, que também mobiliza Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar e Polícia Civil.

Os centros credenciados pelo DetranRS, onde são prestados serviços de habilitação (CFCs), veículos (CRVAs), desmanche (CDVs) e depósito (CRDs), terão funcionamento facultativo quanto ao atendimento ao público. As remoções de veículos a depósito por solicitação dos agentes de fiscalização de trânsito e das polícias permanecem com funcionamento normal, assim como a realização de blitze.

Além de fiscalização, a Balada Segura estará realizando blitze educativas com medição de temperatura e entrega de material informativo para orientar motoristas e passageiros sobre os cuidados em relação ao coronavírus, como o uso de máscaras, a importância do distanciamento social e cuidados de higiene.

Receita Estadual

As demandas de serviços da Receita Estadual e do Fale Conosco podem ser efetuadas normalmente por meio dos canais virtuais. No entanto, em função do Carnaval, os dias 15 (segunda) e 16 de fevereiro (terça), bem como a manhã do dia 17 (quarta), não serão considerados como dia útil para contagem do prazo de atendimento. Para saber mais sobre o atendimento da Receita Estadual, consulte a Carta de Serviços da Receita Estadual no site receita.fazenda.rs.gov.br.

TudoFácil

Devido à pandemia, os atendimentos presenciais do TudoFácil ainda se encontram suspensos. São realizados apenas nos canais digitais do rs.gov.br ou pelo fone (51) 3288-9364. De sábado (13) até a manhã de quarta (17), não há atendimento eletrônico. Atendimentos digitais retomados às 13h de quarta (17).

Procon

Devido à pandemia, os atendimentos presenciais do ProconRS ainda se encontram suspensos. São realizados apenas nos canais digitais. De sábado (13) até a manhã de quarta (17), não há atendimento eletrônico. Atendimentos digitais retomados às 13h de quarta (17).

Cultura

Biblioteca Pública do Estado (BPE)

Fechada de sábado (13) a terça (16). Retorno às atividades na quarta (17), às 13h. Agendamento para pesquisa pelo e-mail agendamento.bpe@gmail.com.

• Endereço: Rua Riachuelo, 1.190, Centro Histórico, em Porto Alegre

Casa de Cultura Mario Quintana

Fechada de sábado (13) a terça (16). Retorno às atividades na quarta (17), às 13h. Agendamento pelo e-mail visitaccmq@gmail.com.

• Endereço: Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, Porto Alegre

Memorial do Rio Grande do Sul

Fechado de sábado (13) a terça-feira (16). Retorno às atividades na quarta-feira (17), às 13h.

• Endereço: Rua 7 de Setembro, 1.020, Centro Histórico, Porto Alegre

Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

Fechado para reformas.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa

Fechado de sábado (13) a segunda (15). Na terça (16) e quarta (17), atendimento nas exposições, das 10h às 17h.

O serviço de pesquisa está interrompido e será retomado na sexta (19).

• Endereço: Rua dos Andradas, 959, Centro Histórico, Porto Alegre

Museu Julio de Castilhos

Fechado de sábado (13) a terça (16). Retorno às atividades na quarta (17), às 13h.

• Endereço: Rua Duque de Caxias, 1.205, Centro Histórico, Porto Alegre

Ospa

Não há apresentação programada.

Theatro São Pedro

Não há espetáculos programados.

Parque Histórico General Bento Gonçalves

Aberto terça (16) e quarta (17), das 10h às 17h

• Endereço: Rodovia BR 116, km 423, município de Cristal

Museu Estadual do Carvão

Aberto de segunda (15) a quarta (17), das 10h às 18h

• Endereço: Rua Profª Silvana Narvaez, 61, município de Arroio dos Ratos

Lazer

Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo)

Fechado entre sábado (13) e a manhã de quarta-feira (17). Atividades retomadas na quarta (17), às 14h.

• Endereço: Rua Gonçalves Dias, 700 – bairro Menino Deus – Porto Alegre

Jardim Botânico

Aberto sábado (13), domingo (14), terça (16) e quarta (17), das 9h às 17h. Fecha somente na segunda (15), como habitual. Uso de máscara obrigatório durante todo o período de visitação. Na entrada, é aferida a temperatura do público e está disponível álcool em gel para higienização.

O acesso do público é limitado, de acordo com a cor da bandeira do Distanciamento Controlado:

• Bandeira Amarela – 700 pessoas por dia

• Bandeira Laranja – 500 pessoas por dia

• Bandeira Vermelha – 250 pessoas por dia

A venda de mudas acontece normalmente. O Museu de Ciências Naturais e o Serpentário estão fechados para visitação.

• Endereço: Avenida Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico, Porto Alegre

• Centro de visitantes: (51) 3320-2027

• WhatsApp: (51) 98427-0460

• Informações sobre estacionamento e valores dos ingressos aqui.

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

Aberto sábado (13), domingo (14), terça (16) e quarta (17), das 9h às 17h. Fecha somente na segunda (15), como habitual. Uso de máscara obrigatório durante todo o período de visitação. Na entrada, é aferida a temperatura do público e está disponível álcool em gel para higienização.

Entrada limitada a 500 carros por dia. São utilizadas demarcações de distanciamento.

Autorizada a realização de piqueniques, desde que não cause aglomeração de mais de oito pessoas.

Minimuseu e Serpentário fechados para visitação. Área das churrasqueiras fechada ao público, não sendo permitida sua utilização, nem realização de churrascos em outros locais do parque. Pracinha (playground) interditada.

• Endereço: BR-116, km 252, bairro Colonial, Sapucaia do Sul

• Telefone: (51) 3474-1499

• WhatsApp: (51) 98599-9627

• Informações sobre estacionamento e valores dos ingressos aqui.

Parque Estadual de Itapuã

Somente a Praia das Pombas está aberta (máximo 87 pessoas) no sábado (13), domingo (14) e na quarta (17). Fechada na segunda (15) e terça (16).

• Horário: das 9h30 às 16h (entrada por ordem de chegada).

• Ingresso: R$ 18,51 (pagamento em dinheiro).

• Churrasqueiras abertas. Obrigatório o uso de máscara nos locais de circulação de pessoas.

• Endereço: Estrada Dona Maria Leopoldina Cirne, s/nº, Viamão – Contato: (51) 3494-8083.

