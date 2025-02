Política Ministério da Defesa diz que denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e 23 militares distingue “condutas individuais”

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foi o ministro da Defesa, José Múcio, que avisou Lula da denúncia apresentada pela PGR contra Bolsonaro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Foi o ministro da Defesa, José Múcio, que avisou Lula da denúncia apresentada pela PGR contra Bolsonaro. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Defesa afirmou em nota, nessa quarta-feira (19), que a denúncia da Procuradoria-Geral de República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 23 militares por tentativa de golpe de Estado é “importante para distinguir as condutas individuais e a das Forças Armadas”.

“A avaliação do ministro José Mucio Monteiro é de que a apresentação da denúncia é mais um passo para se buscar a responsabilização correta, livrando as instituições militares de suspeições equivocadas”, declarou a pasta em nota divulgada no dia seguinte a apresentação da denúncia.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na terça-feira o ex-presidente, o ex-ministro Walter Braga Netto — que é general do Exército — e mais 32 pessoas por participação em uma trama golpista para mantê-lo no poder após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

A denúncia foi oferecida pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e será apreciada pela Primeira Turma da Corte após ser liberada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes.

Foi o ministro da Defesa, José Múcio, que avisou Lula da denúncia apresentada pela PGR contra Bolsonaro, durante um jantar no Itamaraty oferecido ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com a acusação, Bolsonaro cometeu os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Segundo a PGR, o ex-presidente ‘liderou’ a organização criminosa que tentou golpe de Estado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, após ser denunciado pela PGR, que “o mundo está atento ao que se passa no Brasil”. Bolsonaro também criticou o que chamou de “acusações vagas”.

“O mundo está atento ao que se passa no Brasil. O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo”, escreveu o ex-presidente, em publicação em redes sociais.

Bolsonaro citou países governados por partidos de esquerda, como Venezuela, Nicarágua, Cuba e Bolívia, e disse que “a cartilha é conhecida: fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania, e perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder”.

O ex-presidente concluiu o texto dizendo que “o mundo está atento e seguiremos fazendo nossa parte para que todos se saibam o que se passa hoje no Brasil” e que “a liberdade irá triunfar mais uma vez”. As informações são do portal de notícias O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministerio-da-defesa-diz-que-denuncia-da-procuradoria-geral-da-republica-contra-bolsonaro-e-23-militares-distingue-condutas-individuais/

Ministério da Defesa diz que denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e 23 militares distingue “condutas individuais”

2025-02-19