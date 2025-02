Tecnologia Google pagará R$ 1,9 bilhão ao governo italiano para encerrar investigações sobre dívidas de impostos

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Acordo firmado com a promotoria permite a regularização da gigante e o encerramento do caso, embora a palavra final caiba à Justiça. (Foto: Bloomberg)

O Google concordou em pagar € 326 milhões (R$ 1,93 bilhão) para resolver uma disputa judicial tributária na Itália, anunciou o Ministério Público de Milão nessa quarta-feira (19). As autoridades italianas acusaram a Google Ireland Limited, divisão europeia da gigante de buscas, de não declarar e pagar impostos sobre a renda gerada no país entre 2015 e 2019, com a investigação focando especialmente nas receitas obtidas por meio da venda de espaços publicitários.

“Após um acordo, a empresa pagou € 326 milhões em impostos, multas e juros”, afirmou o Ministério Público em um comunicado.

O acordo firmado entre a promotoria e o Google permite a regularização da gigante e o encerramento das investigações, embora a palavra final caiba ao juiz de instrução.

No ano passado, a Reuters informou que a Itália havia solicitado ao Google o pagamento de € 1 bilhão (R$ 5,9 bilhões) em impostos e multas não pagos, sete anos após a empresa dos EUA ter resolvido uma disputa tributária histórica com as autoridades de Roma.

Os promotores de Milão alegaram que o Google não declarou nem pagou impostos sobre a receita gerada na Itália, baseando sua reivindicação na infraestrutura digital da empresa no país.

Em 2017, o Google pagou € 306 milhões (R$ 1,8 bilhão) para encerrar um caso anterior, que concluiu que a empresa tinha uma presença permanente na Itália.

Em novembro de 2021, o órgão regulador da concorrência italiano multou o Google e a Apple em € 20 milhões (R$ 119 milhões), divididos em partes iguais entre as duas empresas, por práticas “agressivas” no uso de dados de consumidores para fins comerciais.

Antes, em maio de 2021, a autoridade também multou o Google em € 102 milhões (R$ 608 milhões) por abuso de posição dominante.

