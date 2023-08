Política Ministério da Defesa pretende abrir sindicância contra militares que se reuniram com hacker

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti (foto) afirmou que esteve em cinco oportunidades na pasta e que entrou pela garagem do prédio Foto: Lula Marques/Agência Brasil Foto Lula Marques/ Agência Brasil Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O Ministério da Defesa prepara uma sindicância para apurar as responsabilidades dos militares que se reuniram com o hacker Walter Delgatti Neto. Em depoimento à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de janeiro, Delgatti afirmou que esteve em cinco oportunidades na pasta e que entrou pela garagem do prédio.

Segundo relatos feitos à CNN, a investigação deve começar assim que os nomes forem enviados pela PF (Polícia Federal). Na sexta-feira (18), o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, enviou um ofício ao delegado-geral da Policia Federal, Andrei Rodrigues, solicitando os nomes que foram citados pelo hacker em seu depoimento.

Delgatti disse à Polícia Federal e à CPMI do 8 de janeiro que esteve no ministério a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para se encontrar com os militares que participavam da comissão de transparência eleitoral.

No sábado (19), Múcio e os comandantes das Forças Armadas estiveram reunidos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A conversa durou pouco mais de uma hora. Múcio garantiu a Lula que a intenção das Forças Armadas é punir militares da ativa que tenham se envolvido com uma tentativa de golpe.

