Inter “Estamos deixando a desejar”, lamenta lateral-esquerdo do Inter após derrota no Brasileirão

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

O Inter chegou a oito jogos sem vitória no campeonato Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter chegou a oito jogos sem vitória no campeonato (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com a derrota para o Fortaleza, o Inter chegou a oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha perdeu por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, com gol do Thiago Galhardo, após cobrança de pênalti.

O clube gaúcho entrou em campo com o time quase todo de reservas. No segundo tempo, o técnico Eduardo Coudet fez algumas alterações e acrescentou alguns titulares dentro de campo. O lateral-esquerdo Renê foi um deles e após a partida lamentou o momento ruim do clube na competição.

“Sabemos que o cenário não é dos melhores. Éramos muito fortes em casa ano passado. Esse ano estamos deixando a desejar, vamos fazendo os ajustes. Não é bom perder, mas nos entregamos, fizemos o possível. Infelizmente futebol é assim. Nem sempre quem busca mais sai com a vitória. Temos um jogo importante terça-feira e contamos com apoio do torcedor”, comentou o lateral.

Com o resultado, Inter ainda não venceu no Campeonato Brasileiro com Eduardo Coudet na casa mata. Em cinco partidas, são dois empates e três derrotas.

2023-08-21