Política Ministério da Economia é pego de surpresa com fala de Bolsonaro sobre zerar imposto de gasolina

Por Redação O Sul | 13 de março de 2022

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que “só maluco congela preço”. Foto: Edu Andrade/ME O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que “só maluco congela preço”. (Foto: Edu Andrade/ME) Foto: Edu Andrade/ME

A cúpula do Ministério da Economia foi pega de surpresa com a declaração do presidente Jair Bolsonaro de sábado (12) sobre o governo estudar um projeto de lei para zerar os impostos federais para a gasolina. O mandatário do Palácio do Planalto afirmou que a proposta para mexer no PIS/Cofins pode ser enviada ao Congresso na próxima semana. Em conversas reservadas, pessoas próximas ao ministro Paulo Guedes disseram que, em nenhum momento, o assunto foi tratado com a pasta.

Bolsonaro sancionou na noite de sexta-feira (11) a proposta que zera tributos federais sobre o diesel até o fim deste ano e determina alíquota única no ICMS de combustíveis. A avaliação de Guedes é a de que mexer nos impostos do diesel é justificado, uma vez que é o principal combustível para alimentar a cadeia econômica do país. Ampliar a medida para gasolina poderia, na avaliação da Economia, causar um imenso dano nas contas públicas.

Para o ministro, um possível arrefecimento dos ataques da Rússia podem mudar as perspectivas, por exemplo, em relação a novos aumentos no preço do barril de petróleo.

A avaliação que Guedes tem feito a Bolsonaro, disseram auxiliares do ministro, é a de que, depois do esforço do governo e do Congresso em aprovar o projeto que mexe nos tributos dos combustíveis, a pressão deve se voltar para a própria Petrobras e para os governadores, que já dizem ir ao STF (Supremo Tribunal Federal) para questionar a medida.

No sábado, Bolsonaro voltou a criticar a política de preço da Petrobras, afirmando que, ao anunciar o reajuste nos combustíveis, a estatal “demonstrou que não tem a menor sensibilidade com a população, é a Petrobras Futebol Clube”.

Mais cedo, o presidente já havia dito que a Petrobras tem “lucro absurdo”, num momento “atípico” no mundo. Questionado se o presidente da estatal, general Silva e Luna, poderia ser trocado, Bolsonaro disse que “todo mundo tem possibilidade de ser trocado, exceto o vice-presidente e o presidente da República”.

Flamengo

Integrantes do governo federal esperam que o general Joaquim Silva e Luna peça para deixar o comando da Petrobras. Uma eventual saída do general teria de seguir o mesmo roteiro, passando pelo conselho da companhia – onde o governo tem maioria. Uma assembleia geral da Petrobras está marcada para 13 de abril, quando será avaliada pelos acionistas da companhia a indicação do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para presidir o conselho de administração da estatal.

