Ministério da Educação autoriza aulas à distância até final do ano em instituições federais do ensino médio técnico

Instituições que optarem por suspender as aulas poderão alterar os seus calendários escolares, inclusive os de recessos e de férias. (Foto: Reprodução)

Instituições que optarem por suspender as aulas poderão alterar os seus calendários escolares, inclusive os de recessos e de férias

O MEC (Ministério da Educação) editou uma portaria que autoriza as instituições federais de educação profissional técnica de ensino médio a suspenderem as aulas presenciais ou substituí-las por aulas à distância até 31 de dezembro de 2020 por conta da pandemia.

A portaria foi publicada na edição da madrugada desta terça-feira (04) do Diário Oficial da União.

Portaria

Dispõe sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio nas instituições do sistema federal de ensino, enquanto durar a situação da pandemia do novo coronavírus – Covid-19.