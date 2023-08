Rio Grande do Sul Ministério da Educação confirma ao Cremers a tramitação de 2,2 mil novas vagas de Medicina no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2023

O Cremers defende que sejam adotados critérios objetivos e rigorosos para disciplinar a abertura de novas escolas médicas. Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O Cremers defende que sejam adotados critérios objetivos e rigorosos para disciplinar a abertura de novas escolas médicas. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em resposta ao ofício protocolado pelo Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul), o Ministério da Educação informou que há 2.230 novas vagas de Medicina em tramitação para serem abertas no Rio Grande do Sul. Elas estão distribuídas em 18 cursos e 11 municípios: Viamão, Gravataí, Bagé, Getúlio Vargas, Porto Alegre, Caxias do Sul, Cachoeirinha, São Jerônimo, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves e Lajeado.

“A notícia foi recebida com extrema preocupação pelo Cremers, tendo em vista que, atualmente, a classe médica já enfrenta um mercado de trabalho competitivo e saturado. É importante ressaltar que, em 20 anos, o número de médicos registrados anualmente quase quadruplicou, passando de 730, em 2002, para 2.750, em 2022”, afirmou a entidade.

O Cremers defende que sejam adotados critérios objetivos e rigorosos para disciplinar a abertura de novas escolas médicas. Neste sentido, colocou-se à disposição do Ministério da Educação para auxiliar na fiscalização e averiguação da existência de infraestrutura adequada para a prática do ensino médico – fator indispensável para garantir a qualidade da formação dos futuros profissionais.

