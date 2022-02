Brasil Ministério da Educação lança o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

O portal unifica o acesso aos processos seletivos do Sisu, Prouni e Fies Foto: Reprodução O portal unifica o acesso aos processos seletivos do Sisu, Prouni e Fies. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O MEC (Ministério da Educação) lançou, na quinta-feira (03), o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (acessounico.mec.gov.br), que concentra os programas Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

O portal reúne informações sobre o processo seletivo dos três programas e encaminha o candidato para a página de inscrição de cada um deles. Segundo o MEC, o site ainda deve passar por aperfeiçoamentos para os processos seletivos do segundo semestre.

O portal Acesso Único faz parte de um projeto do mesmo nome que “está alicerçado em princípios como segurança digital, modernidade, transparência, participação do usuário, integração, inteligência, monitoramento e economicidade”, afirmou o ministério em comunicado à imprensa.

Os processos seletivos dos programas de acesso ao ensino superior para o primeiro semestre começarão em 15 de fevereiro, com as inscrições do Sisu. Já o Prouni terá as suas inscrições iniciadas no dia 22, enquanto as do Fies estarão abertas em 8 de março.

