Rio Grande do Sul Tentativa de golpe: Judiciário gaúcho alerta para o envio de falsas intimações pelo WhatsApp

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Foto: TJ-RS/Divulgação

A diretoria do Foro Central de Porto Alegre e a Central de Mandados alertam para tentativas de golpe via WhatsApp por meio do envio de falsos mandados judiciais. Nas mensagens, há dois links, que não devem ser acessados, com os seguintes dizeres: “Visualizar Mandado” e “Imprimir Mandado”.

As intimações oficiais do Poder Judiciário não contêm links de acesso. A falsa intimação, supostamente enviada por um oficial de Justiça, diz que a pessoa deve comparecer no foro, sob pena de ser conduzida por policiais e de pagamento de multa de um a dez salários mínimos, bem como a possibilidade de condenação por crime de desobediência.

A intenção é, provavelmente, encaminhar a vítima para uma página com formulários para a captura de dados ou, então, que permita que se instale algum código malicioso nos telefones celulares. Caso alguma vítima tenha sido lesada financeiramente, deve procurar a delegacia de polícia mais próxima para registrar ocorrência.

As intimações feitas oficialmente pelo Judiciário ocorrem via correio eletrônico (um e-mail é enviado, juntamente com uma cópia do mandado e pedindo que o destinatário responda) ou por meio de ligação telefônica (nesse caso, a cópia do documento pode ser enviada também por WhatsApp). Em nenhum dos casos, é enviado link de acesso.

