Economia Ministério da Fazenda revisa o crescimento do PIB do Brasil em 2023 para 3,2%

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Aumento na produção agrícola esperado neste ano e recuperação da economia chinesa estão entre os fatores que elevaram a expectativa Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Fazenda aumentou a estimativa de crescimento econômico do País em 2023, de 2,5% para 3,2%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (18).

A pasta justifica a elevação na expectativa para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2023 por causa de: “surpresa com o avanço do PIB” no segundo trimestre deste ano;

aumento da safra projetada para o ano; resultados positivos no terceiro trimestre;

expectativa de recuperação da economia chinesa no quarto trimestre.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil. O indicador serve para medir a evolução da economia. As expectativas do governo para o crescimento da economia em 2023 superam a previsão do mercado financeiro. Os analistas esperam um aumento de 2,89% no PIB, segundo dados do Banco Central do Brasil publicados nesta segunda-feira.

O mercado também ampliou suas estimativas, depois do crescimento de 0,9% no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas. A previsão anterior para 2023 era de 2,64%.

Para 2024, a Fazenda manteve a projeção do PIB em 2,3%. Segundo a pasta, indústria e setor de serviços devem se beneficiar dos programas de incentivo ao investimento, renegociação de dívidas e de transferência de renda.

De acordo com o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, as estimativas do mercado financeiro e a precificação dos juros e da taxa de câmbio têm confirmado as projeções do Ministério da Fazenda.

“O conjunto de projeções do mercado […] tem tido um resultado bastante benigno na nossa leitura em relação à dinâmica da economia brasileira e tem tido também um comportamento que tem confirmado de alguma forma as projeções que nós fazemos aqui na SPE [Secretaria de Política Econômica]”, afirmou.

