Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Imagens foram solicitadas há um mês e meio e precisou de autorização da Justiça italiana. Na foto, o ministro Alexandre de Moraes Foto: Carlos Moura/SCO/STF . (Foto: Carlos Moura/SCO/STF) Foto: Carlos Moura/SCO/STF

As imagens da confusão, agressão e hostilização denunciadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), chegaram ao Brasil na tarde desta segunda-feira (04).

A informação foi confirmada pelo secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho. As gravações são do aeroporto internacional de Roma, na Itália, onde teria acontecido o caso relatado.

Com as imagens em posse do Ministério da Justiça, elas são enviadas ao Supremo Tribunal Federal e à PF (Polícia Federal), que avançará nas investigações. Para a PF, o circuito de segurança do local é fundamental para o avançar do inquérito.

O advogado Ralph Tórtima, que representa os três suspeitos de agressão, pediu ao STF e à PF, em uma petição, “o fornecimento de cópia integral das imagens provenientes da Cooperação Internacional com a República Italiana, imediatamente após o recebimento”.

Relembre o caso

Há dois meses, o ministro Alexandre de Moraes virou notícia após denunciar casos de agressão no Aeroporto Internacional de Roma. A Polícia Federal abriu inquérito e aguardava desde então as imagens do aeroporto para continuar com as investigações.

A solicitação foi feita pelo DRCI (Departamento de Cooperação Jurídica Internacional) do Ministério da Justiça brasileiro às autoridades italianas. Os dirigentes então, antes de enviar, pediram parecer do Ministério Público italiano. O órgão foi favorável ao envio e repassou o caso para a Justiça italiana definir o envio.

O secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, disse que a demora de um mês para a Itália enviar as imagens ao Brasil foi normal e que estava seguindo o protocolo. Ele relembrou que o país está em férias de verão, com poucos profissionais nos tribunais trabalhando, uma espécie de recesso judiciário.

