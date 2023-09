Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre isola trecho de talude do arroio Dilúvio devido à chuva

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, parte do solo cedeu junto à ciclovia devido à chuva em excesso dos últimos dias Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

Um trecho de 25 metros do talude do Arroio Dilúvio foi interditado nesta segunda-feira (04), próximo da avenida Ipiranga com a Silva Só, sentido Centro-Bairro, em Porto Alegre. Conforme o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), parte do solo cedeu junto à ciclovia devido à chuva em excesso dos últimos dias.

“O acumulado de chuva gerou transtornos na cidade. Estamos acompanhando o cenário e uma equipe do Dmae irá vistoriar o trecho interditado nesta segunda-feira”, informa o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) isolou o local. “É importante que os ciclistas e condutores dobrem a atenção para evitar os sinistros de trânsito. Os agentes de fiscalização e a central de controle da EPTC estarão monitorando a circulação e orientando os usuários”, complementa o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Ciclovia

O Dmae já iniciou a reconstrução de parte do talude que cedeu na avenida Ipiranga, próximo da Pucrs, e tem previsão de término até o final do ano. Por se tratar da mesma executora, após a finalização, será iniciado o trecho junto ao Planetário. Na sequência, será avaliada empresa para refazer o trecho da Silva Só.

