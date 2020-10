Política “Ministério da Saúde acerta ao coordenar processo de imunização da Covid-19”, diz governador do RS após reunião virtual com ministro

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Leite e secretária Arita participam de reunião virtual do Fórum de Governadores com o ministro da Saúde. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite e secretária Arita participam de reunião virtual do Fórum de Governadores com o ministro da Saúde. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A estratégia de vacinação contra a Covid-19 no País foi tema do Fórum de Governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na tarde desta terça-feira (20). Por videoconferência, do seu gabinete no Palácio Piratini, junto da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o governador Eduardo Leite destacou a importância da liderança do MS (Ministério da Saúde) para garantir, dentro do programa nacional de imunização, vacina para todos os Estados.

Leite e outros 23 chefes de Executivo receberam a confirmação da compra e da distribuição pelo governo federal das primeiras doses de vacina a partir de janeiro de 2021.

“O governo federal tem sido bastante leal, correto, republicano no tratamento dessa questão. Não há e nem pode haver uma disputa entre os Estados sobre quem vai comprar (doses de vacina) na frente. Não faz sentido nenhum que, em um País como o nosso, haja disputa entre Estados por aquisição de vacinas. O Ministério da Saúde deve liderar, organizar e fazer a aquisição e a distribuição dessas vacinas, que temos expectativa já para o mês de janeiro”, afirmou o governador Leite ao final do encontro.

De acordo com o ministro Pazuello, foi assinado um protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório chinês Sinovac. A compra será concretizada após receber registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o que está previsto para o início de 2021.

Além dessa, o ministério deve fazer a aquisição de mais de 150 milhões de doses da AstraZeneca, vacina desenvolvida com a Universidade de Oxford (Reino Unido) pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), ao longo do próximo ano.

Pazuello ainda afirmou que foi montada uma força-tarefa interministerial para formular um plano nacional de imunização, incluindo um cronograma de vacinação e os grupos prioritários, e que a expectativa de divulgação é para o mês de novembro.

“O governo do RS já está se antecipando para fazer a aquisição de materiais como seringas e agulhas, e também a organização de espaço para o armazenamento dessas vacinas dentro desse programa nacional de imunização. O nosso governo está comprometido em garantir todas as condições de vacinação para a população gaúcha”, afirmou Leite.

A expectativa do RS é iniciar a vacinação ainda durante o primeiro trimestre de 2021, o que daria tempo para começar a imunizar parte da população antes do próximo inverno.

“A reunião de hoje foi muito boa e, agora, aguardamos pelo planejamento, que ainda está sendo montado pelo Ministério da Saúde, em relação à cobertura vacinal e quais serão os grupos prioritários, porque isso depende ainda de estudos e, especialmente, da quantidade de doses disponíveis que serão adquiridas”, ressaltou a secretária Arita.

