Magazine Comunicador Xicão Tofani apresenta melhora

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Xicão Tofani é o nome artístico utilizado pelo comunicador, professor de história e escritor Alberto Francesco Tofani, de 68 anos. Foto: Divulgação Xicão Tofani é o nome artístico utilizado pelo comunicador, professor de história e escritor Alberto Francesco Tofani, de 68 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Xicão Tofani, um dos comunicadores mais conhecidos e polêmicos do Rio Grande do Sul, trava batalha contra a Covid-19. Hospitalizado desde o dia 8 de outubro, no dia 10 (dois dias após sua internação), Xicão teve de ser encaminhado à unidade de tratamento intensivo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Segundo informações divulgadas pela família nesta terça-feira (20), ele está sedado e faz uso de ventilação. Xicão possui um quadro de insuficiência renal, porém a situação clínica apresentou melhora devido ao aumento da capacidade pulmonar.

Xicão Tofani integra o elenco da TV Pampa desde 1998 e há cinco anos participa da equipe de comunicadores do Atualidades Pampa, um dos programas noturnos de maior sucesso entre o público gaúcho.

Desde o dia 2 de outubro, data em que Xicão se afastou preventivamente, enquanto aguardava o resultado dos exames, as redes sociais do Atualidades Pampa recebem milhares de mensagens de telespectadores e seguidores, todas as noites, manifestando grande carinho pelo comunicador e o desejo de rápida recuperação.

Sobre o comunicador

Xicão Tofani é o nome artístico utilizado pelo comunicador, professor de história e escritor Alberto Francesco Tofani, de 68 anos.

Xicão se tornou um ícone da sociedade gaúcha ao mostrar, na televisão, os bastidores das maiores festas e casas noturnas de Porto Alegre, de forma descontraída e polêmica.

Em 2019, lançou o livro “Vivendo a noite com Xicão Tofani,” contando as grandes histórias vivenciadas por ele entre as décadas de 1980 a 2000.

