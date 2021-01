Brasil Ministério da Saúde alerta para golpes ligados à vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Golpistas fazem ligações ou enviam mensagens pelo celular Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Golpistas fazem ligações ou enviam mensagens pelo celular. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Com a perspectiva do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil na próxima semana, o Ministério da Saúde alerta a população sobre tentativas de golpes pelo celular utilizando o processo de imunização como pretexto para lesar cidadãos.

A pasta reiterou que não faz agendamento de vacinação, não solicita dados das pessoas nem envia quaisquer tipos de códigos para usuários do sistema de saúde.

Se alguém receber ligações ou mensagens pelo celular com a promessa de vacinação, solicitando dados pessoais ou outras informações, a orientação do Ministério da Saúde é de que a pessoa não forneça qualquer dado e denuncie a autoridades competentes.

A pasta destaca que o SUS (Sistema Único de Saúde) é universal e gratuito e que a vacinação será realizada nos postos de saúde e pontos utilizados em campanhas de imunização.

Em outra nota divulgada nesta semana, o ministério esclareceu que não há obrigação de cadastro prévio, seja no posto de saúde ou no acesso ao aplicativo Conecte SUS Cidadão. A pessoa que receber a vacina pode ser identificada e cadastrada na hora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil