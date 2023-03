Saúde Ministério da Saúde amplia o uso da vacina bivalente contra a covid para todos os grupos prioritários

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Mais de 4,1 milhões de brasileiros já garantiram a dose de reforço com as vacinas bivalentes contra a covid-19. (Foto: Julia Prado/MS)

O Ministério da Saúde ampliou o uso da vacina bivalente contra a covid-19 para todos os grupos prioritários. Em comunicado enviado à SES-RS (Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul) nesta segunda-feira (20), o órgão federal informou que o imunizante deve ficar disponível para reforço. Em solo gaúcho, a vacinação com dose bivalente deve contemplar 3,4 milhões pessoas.

“É importante que a população acredite na vacina, pois é uma medida segura e eficaz que previne o indivíduo contra complicações quando infectado pelo coronavírus, evitando hospitalizações e óbitos”, afirma a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), Tani Ranieri.

Podem se vacinar com a bivalente:

– idosos de 60 anos ou mais de idade;

– pessoas vivendo em instituições de longa permanência para idosos, abrigos e residenciais inclusivos (a partir de 12 anos de idade), assim como os trabalhadores desses locais;

– pessoas imunocomprometidas (a partir de 12 anos de idade);

– indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade);

– gestantes e puérperas;

– trabalhadores da saúde;

– pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);

– População Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas;

– funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

Sobre a vacina bivalente

A bivalente é uma versão atualizada da vacina (monovalente) usada na campanha de vacinação que teve início em 2021. Ela foi elaborada com base na variante original do coronavírus (o SARS-CoV-2) e na variante Ômicron – que é, atualmente, a de maior circulação.

Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses ou pela dose única. A última dose deve ter sido recebida há, pelo menos, quatro meses.

Doses monovalentes

Em paralelo à ampliação da vacinação bivalente, as autoridades seguem orientando que pessoas abaixo dos 60 anos tomem a dose monovalente.

Dose de reforço

Mais de 4,1 milhões de brasileiros já garantiram a dose de reforço com as vacinas bivalentes contra a covid-19, segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde. Os dados estão disponíveis na ferramenta LocalizaSUS e concentram as informações encaminhadas por estados e municípios desde o dia 27 de fevereiro, quando foi lançado o Movimento Nacional pela Vacinação. A ação, que visa unir o país no propósito de ampliar as coberturas vacinais, é uma das prioridades do governo federal.

Atualmente, o imunizante está disponível para pessoas com mais de 70 anos de idade, imunocomprometidas, que trabalhem ou estejam abrigadas em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Esse público corre maior risco de desenvolver formas graves da covid-19, caso contraiam a doença. Entretanto, é preciso que o público elegível tenha completado o esquema vacinal primário e respeite o prazo mínimo de quatro meses desde a última dose recebida.

Idosos de até 74 anos são os recordistas até o momento. Confira o quantitativo aplicado por faixa etária:

– 70 a 74 anos: 1.008.721;

– 70 a 79 anos: 698.33;

– 80 anos ou mais: 774.741.

