Inter Inter terá dois jogadores reavaliados pelo departamento médico para a semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Os jogadores realizaram tratamento com gelo no segundo tempo Foto: Ricardo Duarte/Inter Os jogadores realizaram tratamento com gelo no segundo tempo (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

As dúvidas para a segunda partida da semifinal do Gauchão já começam a surgir para o técnico do Inter Mano Menezes. Mauricio e Renê são os dois atletas que irão passar por uma reavaliação do departamento médico colorado para ver se possuem condições de jogar no domingo (26), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Renê, no primeiro tempo, sentiu um desconforto na coxa direita. O lateral-esquerdo acabou não voltando para o segundo tempo. Mauricio levou uma pancada no segundo tempo e também precisou deixas os gramados. Mano foi perguntado sobre os dois jogadores na entrevista coletiva e destacou que a situação do lateral precisa ser avaliada com mais cuidado.

Ambos realizaram tratamento com gelo ainda no etapa final da partida. Matheus Dias, volante do Inter, também saiu no intervalo com desconforto na panturrilha direita. Mas, em um primeiro momento, o jogador não preocupa.

