Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

O Tricolor pode entrar em campo até com seis jogadores diferentes contra o Ypiranga Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor pode entrar em campo até com seis jogadores diferentes contra o Ypiranga (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além da derrota amarga para o Ypiranga por 2 a 1 o Grêmio saiu de Erechim com outros problemas. O zagueiro Kannemann é desfalque certo na partida de volta da semifinal do Gauchão. O argentino foi expulso na derrota para o Ypiranga. Já Fábio e Pepê, que saíram no primeiro tempo por problemas físicos, serão reavaliados.

Tanto o lateral-direito quanto o volante sentiram lesões musculares na coxa esquerda. Fábio foi substituído aos 18 minutos para entrada de Thaciano, enquanto Pepê saiu para o ingresso de Ferreira, aos 30. Os dois serão avaliados durante a semana pelo departamento médico gremista.

O líder de assistências do Grêmio, o meia Cristaldo, sentiu dores na coxa direita antes da partida e ficou fora. Ele também será reavaliado para ver se tem condições de jogar. Outras substituições já garantidas são de Carballo e Villasanti. Os dois foram convocados para as suas seleções, Uruguai e Paraguai, respectivamente.

O time de Renato Portaluppi abrirá a semana com a possibilidade de quase meio time titular como desfalque para o jogo de volta. A segunda partida diante do Ypiranga acontece no próximo sábado (25), às 16h30, na Arena, em Porto Alegre.

