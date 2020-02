Saúde Ministério da Saúde antecipa vacinação contra a gripe devido ao coronavírus. Brasil tem 132 casos suspeitos, 24 do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis. Foto: Reprodução/Twitter O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra gripe para 23 de março por causa do coronavírus. Na última quarta-feira (26) o Brasil teve o primeiro caso confirmado da doença. O paciente é um empresário de 61 anos, que esteve na Itália entre os dias 9 de 21 passados. A data inicial da campanha estava prevista para o fim de abril. O País tem 132 casos suspeitos de coronavírus, sendo 24 do Rio Grande do Sul, por onde deve começar a campanha de vacinação, junto com os demais Estados da Região Sul. Número em todo o território nacional pode, no entanto, ultrapassar os 300 casos.

A decisão foi anunciada pelo ministério na tarde desta quinta-feira (27) pelo ministro Luiz Henrique Mandetta, durante coletiva de imprensa ao lado do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), naquele Estado.

“Antecipamos a campanha, pois esta vacina [que é contra a gripe] dá cobertura e deixa o sistema imunológico 80% protegido contra cepas de vírus influenza, milhares de vezes mais comuns que o coronavírus”, disse Mandetta.

O ministro também disse que se torna mais fácil para os profissionais de saúde diagnosticarem o tipo de vírus que um paciente eventualmente possa ter contraído. Isso considerando entre um e dois meses após a pessoa ser vacinada, por isso também a antecipação. “Se a pessoa avisa que foi vacina [contra a gripe], auxilia no raciocínio profissional, para [o médico] pensar em outros vírus.”

Em outra coletiva do Ministério da Saúde, em Brasília, o secretário executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, informou que no mundo, são 81.109 casos (78.191 na China) e 2.762 mortes (2.718 na China).

A situação epidemiológica do coronavírus no Brasil, nesta quarta-feira (27), é de 132 casos suspeitos, um único caso confirmado, 60 descartados e 213 notificações que o ministério avalia se enquadram-se no critério de caso suspeito.

“O número cresceu muito nessas 48h. Evidentemente que isso se deve às mudanças de critérios de casos suspeitos, à inclusão de novos países, ao fluxo migratório significativo desses países da Europa, principalmente Itália, Alemanha e França”, disse Gabbardo.

O secretário reforçou a importância das medidas individuais de prevenção do coronavírus, como lavar as mãos, usar álcool em gel, não compartilhar utensílios de uso pessoal, beber bastante água e alimentar-se bem, além de tomar a vacina da gripe, se público-alvo.

Gabbardo reforçou o motivo da vacinação, que não serve para o coronavírus, dito pelo ministro. “Se não fizermos a vacina da gripe, teremos muito mais pessoas com síndrome gripal. Além das pessoas que estarão com coronavírus, também teremos pessoas contaminadas com outro tipo de influenza. Facilita muito também para o profissional fazer o diagnóstico”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde

Deixe seu comentário