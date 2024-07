Brasil Ministério da Saúde confirma duas mortes por febre oropouche no Brasil, as primeiras do mundo

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

Desde 2023 , os testes diagnósticos estão disponíveis para toda a rede nacional de Laboratórios Centrais de Saúde Pública. (Foto: EBC)

O Brasil confirmou as duas mortes por febre do oropouche. São também os primeiros registros na literatura científica mundial pela doença, segundo o Ministério da Saúde. As duas mulheres, com menos de 30 anos, moravam no interior da Bahia, e não possuíam comorbidades. Os sintomas apresentados eram semelhantes aos de um quadro grave de dengue.

Os sintomas da febre do oropouche são parecidos com os da dengue e da Chikungunya. Outro caso no Maranhão foi descartado, mas o ministério ainda apura se outra morte em Santa Catarina tem relação com a doença.

Também estão em análise se quatro casos aborto espontâneo e dois de microcefalia em bebês têm relação com a febre do oropouche. Os registros foram em Pernambuco, Bahia e Acre. Este ano, já foram registrados mais de 7.200 casos de febre do oropouche, em 20 estados. A maior parte no Amazonas e em Rondônia.

Para enfrentar a situação, o governo federal está intensificando a vigilância durante a gestação e o acompanhamento dos bebês de mulheres que tiveram suspeita clínica de febre oropouche. A pasta destacou que mantém o monitoramento constante de casos e possíveis óbitos por meio da Sala Nacional de Arboviroses. Há um diálogo contínuo com as secretarias estaduais e municipais de saúde.

Casos acompanhados

O governo está acompanhando a situação nos estados por meio de visitas técnicas, investigações in loco, busca ativa e pesquisas vetoriais para apoiar a resposta local dos estados e municípios. Desde o ano passado, o Ministério da Saúde disponibiliza testes diagnósticos para a rede nacional de Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen), o que facilitou a identificação de casos fora da região Norte.

Desde 2023 , os testes diagnósticos estão disponíveis para toda a rede nacional de Laboratórios Centrais de Saúde Pública. Com isso, os casos, até então concentrados na região Norte, passaram a ser identificados também em outras regiões do País.

A febre do oropouche é causada por um vírus e transmitida, principalmente, pelo mosquito Culicoides paraenses, conhecido como maruim. Não há tratamento específico disponível. Para se proteger do mosquito transmissor, é preciso evitar áreas com a presença de mosquito, usar roupas compridas e repelentes, além da limpeza de terrenos e uso de telas em portas e janelas. As informações são da Agência Brasil e do Correio Braziliense.

Ministério da Saúde confirma duas mortes por febre oropouche no Brasil, as primeiras do mundo

