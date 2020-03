Brasil Ministério da Saúde convoca médicos cubanos para combater o coronavírus no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, afirmou que a pasta vai convocar profissionais cubanos que participaram do programa Mais Médicos para ajudar a controlar a epidemia do novo coronavírus.

Também serão chamados estudantes de medicina – a partir do sexto ano de curso – para atuarem na atenção básica de saúde. De acordo com Gabbardo, a medida é para ajudar a repor parte da mão de obra médica que se perde durante o trabalho, já que os médicos também sofrem com a contaminação.

“A gente perde no transcorrer da doença. Mesmo que os sintomas deles sejam leves, eles têm que ser isolados para não ficar transmitindo a doença para os seus pacientes”, explicou.

“Esses 5 mil médicos que vão ser chamados irão para a atenção básica de todo o País. E vamos fazer mais do que isso: nós vamos chamar todos os médicos cubanos que estavam trabalhando no programa inicialmente. Eles vão ser chamados. Assim como estudantes de medicina a partir do sexto ano e um chamado para médicos aposentados. Com certeza, mais de 5 mil médicos”, afirmou.

