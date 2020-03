Notas Brasil Ministério da Saúde desaconselha Ibuprofeno para tratar Covid-19

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde recomenda “o não uso” de ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroidal para pessoas com sintomas do novo coronavírus. A orientação do ministério segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que desde terça (17) indica medicações analgésicas, tais como paracetamol e dipirona.

