Notas Brasil Unidades do Minha Casa Minha Vida podem ser usadas para isolamento

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que imóveis do programa habitacional Minha Casa Minha Vida ainda desocupados serão reservados para abrigar pacientes que precisem ficar isolados por causa do novo coronavírus. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa do presidente da República, Jair Bolsonaro, e oito de seus ministros.

