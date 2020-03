Notas Brasil Justiça nega pedido de relaxamento de prisão de Sérgio Cabral

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O juiz federal Fabio Souza, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou nesta quarta (18) o pedido de relaxamento da prisão do ex-governador do Rio , Sergio Cabral. Ele foi condenado a 45 anos de prisão e nove meses de reclusão pelas investigações da Operação Calicute, um desdobramento da Lava Jato.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário