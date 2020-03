Notas Brasil Impacto de coronavírus na hotelaria será “brutal”, diz setor

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O setor de hotelaria deverá ser amplamente prejudicado pela pandemia de coronavírus, após a doença causar cancelamento de diversos eventos no país, suspensão de viagens e obrigar as pessoas a trabalharem de maneira remota. “O impacto vai ser brutal”, afirmou o presidente-executivo do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, Orlando de Souza.

