Notas Brasil Fevereiro não teve seca extrema pela primeira vez desde 2015

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O mês de fevereiro não teve seca extrema pela primeira vez desde 2015. Foi o que identificou o projeto Monitor da Seca, da Agência Nacional de Águas. As chuvas do mês passado em diversos estados contribuíram para este resultado, reduzindo as áreas em que a seca extrema normalmente se manifesta. O mês foi marcado por enchentes em diversos Estados.

