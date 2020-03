Notas Brasil STF derruba liminar que sugeriu soltar presos por conta do Covid-19

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a liminar proferida pelo ministro Marco Aurélio que “conclamou” juízes de todo o país a soltar presos que estão no grupo risco do novo coronavírus (Covid-19). Por 7 votos 2, o STF entendeu que as medidas para evitar a contaminação de presos já foram tomadas pelo Ministério da Saúde.

