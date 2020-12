Saúde Ministério da Saúde destina R$ 34,9 milhões para o enfrentamento da Covid-19 no RS

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Senador Heinze destacou importância do aporte para o RS.

O senador Luis Carlos Heinze informou nesta quarta-feira (30), com exclusividade à Rede Pampa, que recebeu ligação do gabinete do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, relatando a liberação de R$ 34,9 milhões para a Saúde do Rio Grande do Sul, atendendo sete macrorregiões do Estado. Ele também disse que a verba é destinada ao custeio da pandemia da Covid-19. Os valores, segundo o senador, estarão disponíveis já nesta quinta-feira (31).

Heinze afirmou que já confirmou a informação à secretária estadual da Saúde, Arita Bergman. De acordo com o senador, o dinheiro estará à disposição da pasta já nesta quinta. “É uma notícia importante que ajuda a secretaria e essas macrorregiões que recebem o fluxo de pacientes com Covid em todo o Rio Grande do Sul”, disse o senador.

Mais tarde o deputado federal Giovani Cherini (PL/RS), também publicou a informação no Twittter. “Acabo de receber a ligação do Ministro Eduardo Pazuello para anunciar mais de R$ 34,9 milhões para a Saúde do Rio Grande do Sul! A maior boa notícia em saúde para todos gaúchos em 2020”, escreveu.

Coronavírus no RS

O Rio Grande do Sul registrou 5.874 novos casos de Covid-19 e mais 113 mortes provocadas pela doença, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (30) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com essas novas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Estado subiu para 444.212. Já o número de óbitos aumentou para 8.793.

Entre as pessoas infectadas pela Covid-19 no RS, 419.972 (95% dos casos) já se recuperaram da doença, que atinge todos os municípios gaúchos.

Armazenamento de vacinas

A Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia) realizou levantamento em universidades no Estado para obter dados sobre disponibilidade de ultrafreezers com capacidade de temperatura inferior a -70°C (definida para a conservação de algumas vacinas para a Covid-19) e sobre a possibilidade de cedência para armazenamento de doses. Ao total, foram identificadas 64 unidades em 16 instituições.

O objetivo do mapeamento foi apoiar o trabalho da SES (Secretaria Estadual da Saúde), em parceria com a equipe do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), como alternativa para quando a vacina for disponibilizada. A listagem completa foi encaminhada na terça-feira (29) à SES. A iniciativa surgiu no Comitê de Dados do RS, coordenado pelo secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb.

