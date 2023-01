Saúde Ministério da Saúde diz que há falta de vacinas contra covid para crianças

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Ministério da Saúde está em contato com a Pfizer para adiantar essas doses (6 meses a 11 anos). Foto: Myke Sena/MS O Ministério da Saúde está em contato com a Pfizer para adiantar essas doses (6 meses a 11 anos). (Foto: Myke Sena/MS) Foto: Myke Sena/MS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse nesta sexta-feira (6) que há desabastecimento de vacinas pediátricas (infantis) contra covid no País, mas que a pasta está em negociação com a Pfizer para tentar repor os imunizantes até o fim deste mês. Os estoques para o público acima de 12 anos estão em dia.

“Recebemos o Ministério da Saúde com desabastecimento de vacinas pediátricas, infantis, e recebemos com abastecimento de vacinas adultas”, afirmou em entrevista na sede da pasta para detalhar a situação do combate à doença no País.

Segundo ela, há em torno de 3,2 milhões de vacinas para crianças de 6 meses a 4 anos previstas para serem entregues pela Pfizer e que a pasta já está em negociação com o laboratório para adiantar a entrega até o final de janeiro.

Para o público de 5 a 11 anos, também tem a previsão de cerca de 4,5 milhões de doses da Pfizer que a secretaria tenta negociar o prazo.

Entre os pontos destacados na fala da secretária estão que “o Ministério da Saúde vai retomar as negociações com o Instituto Butantan, visto que CoronaVac é fundamental para a vacinação do público infantil”. Além disso, “restabelecer o fluxo e o diálogo entre municípios, estados e governo federal”.

“Há um desabastecimento de vacinas pediátricas. O Ministério da Saúde está em contato com a Pfizer para adiantar essas doses (6 meses a 11 anos). Em contrapartida, há um abastecimento de imunizantes para o público maior de 12 anos”, disse.

Nova subvariante

Sobre a identificação do primeiro caso no Brasil da XBB.1.5, ramificação da variante ômicron, a secretaria disse que a prioridade é vacinar as pessoas com doses em atraso.

A nova subvariante foi encontrada em uma paciente de 54 anos de Indaiatuba, cidade no interior de São Paulo.

“Recebemos a informação que a variante está circulando, a amostra é de novembro. Vamos discutir com a Câmara Técnica. O que temos sobre a nova variante é a alta transmissibilidade e queremos retomar esses esquemas vacinais, pessoas com dose em atraso”, disse Ethel Maciel.

De acordo com ela, há mais de 100 milhões de pessoas com doses em atraso, sem as três doses no esquema vacinal considerado ideal. “É nesse foco que o Ministério da Saúde vai atuar”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde