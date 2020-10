Rio Grande do Sul Ministério da Saúde habilita mais 78 leitos de UTI para o coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Doze instituições receberão um total de R$ 11,232 milhões, em parcela única, para custeio Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo Doze instituições receberão um total de R$ 11,232 milhões, em parcela única, para custeio. (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo) Foto: Maicon Hinrichsen/Secom/Arquivo

O Ministério da Saúde habilitou 78 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) para tratar adultos com a Covid-19 em hospitais de 10 cidades gaúchas. Serão liberados, em parcela única, R$ 11,232 milhões para custeio.

A habilitação, que tem validade por 90 dias – podendo ser prorrogada –, foi publicada na edição desta segunda-feira (05) do Diário Oficial da União. Em Porto Alegre, serão 30 novos leitos habilitados nos hospitais Divina Providência, Independência e Restinga – 10 vagas para cada instituição.

Confira quais cidades e hospitais tiveram leitos habilitados:

Caxias do Sul – Hospital Virvi Ramos – 8 novos leitos – R$ 1.152.000

Erechim – Fundação Hospital Santa Terezinha – 5 novos leitos – R$ 720.000

Farroupilha – Hospital São Carlos – 3 novos leitos – R$ 432.000

Ijuí – Hospital de Caridade – 5 novos leitos – R$ 720.000

Montenegro – Hospital Montenegro – 6 novos leitos – R$ 864.000

Pelotas – Sociedade Portuguesa de Beneficência – 10 novos leitos – R$ 1.440.000

Porto Alegre – Hospital Divina Providência – 10 novos leitos – R$ 1.440.000

Porto Alegre – Hospital Independência – 10 novos leitos – R$ 1.440.000

Porto Alegre – Hospital Restinga e Extremo Sul – 10 novos leitos – R$ 1.440.000

Santa Maria – Hospital Regional de Santa Maria – 5 novos leitos – R$ 720.000

Sapucaia do Sul – Fundação Hospitalar de Sapucaia do Sul – 2 novos leitos – R$ 288.000

Soledade – Hospital Frei Clemente Soledade – 4 novos leitos – R$ 576.000

