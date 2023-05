Brasil Ministério da Saúde investiga caso suspeito de gripe aviária em humano no Espírito Santo

Até o momento, não foram registrados casos confirmados de gripe aviária em humanos no Brasil. (Foto: Reprodução)

Após o registro de três casos de gripe aviária em aves marinhas no Espírito Santo, confirmados pelo Ministério da Agricultura na segunda-feira (15), uma ocorrência suspeita da doença em humano é investigada em Vitória, capital do Estado.

O paciente é um homem de 61 anos, funcionário de um parque onde foi encontrada uma ave com resultado positivo para a doença. O homem apresenta sintomas gripais leves e, conforme protocolo de vigilância sanitária, está em isolamento e monitorado por equipes de saúde.

As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde, que acompanha o caso notificado à pasta na quarta-feira (17). De acordo com o ministério, as amostras coletadas do paciente e de outras 32 pessoas que trabalham no parque estão em análise pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) do Espírito Santo. Após a análise pelo Lacen, as amostras serão encaminhadas para a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Até o momento, não foram registrados casos confirmados de gripe aviária H5N1 em humanos no Brasil. A transmissão da doença ocorre por meio de contato com aves doentes, vivas ou mortas. A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirma que, pelo que foi observado no mundo, o vírus não infecta humanos com facilidade e, quando isso ocorre, geralmente a transmissão de pessoa para pessoa não é sustentada.

