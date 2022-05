Porto Alegre Ministério da Saúde monitora paciente com sintomas da varíola dos macacos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











O homem chegou ao Brasil vindo de Portugal para visitar a sua mãe no dia 10 Foto: NIAID-NIH O homem chegou ao Brasil vindo de Portugal para visitar a sua mãe no dia 10. (Foto: NIAID-NIH) Foto: NIAID-NIH

O Ministério da Saúde monitora um paciente com sintomas de varíola dos macacos em Porto Alegre. Segundo a pasta, o caso pode vir a ser classificado como suspeito. O homem chegou ao Brasil vindo de Portugal para visitar a sua mãe no dia 10 de maio.

Os sintomas iniciaram três dias depois, evoluindo para as lesões na pele características da doença no dia 20. O Cievs Nacional (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) foi notificado sobre o caso há uma semana. O paciente apresentou um quadro de dores de cabeça, aumento dos gânglios linfáticos e febre. Sete dias depois, passou a relatar calafrios, fraqueza física e o início das lesões cutâneas.

No último fim de semana, o paciente informou uma melhora do quadro e afirmou não ter tido contato com pessoas que foram diagnosticadas ou consideradas com suspeita da doença quando estava em Portugal. A identidade do homem não foi revelada.

O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira (30), que há dois casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil: um no Ceará e outro em Santa Catarina. Não há casos confirmados da doença no Brasil até o momento.

Nota

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre divulgou uma nota sobre o caso na manhã desta segunda-feira (30). “Sobre a divulgação de suspeita de caso de paciente com varíola do macaco, a DVS (Diretoria de Vigilância em Saúde) e o Cievs (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) informam: na -feira, a vigilância epidemiológica do município recebeu contato de profissional de saúde para notificar esta suspeita. Atendendo ao fluxo da Rede Cievs, a informação foi remetida à Sala de Situação Monkeypox do Ministério da Saúde, órgão responsável pela investigação. A DVS e o Cievs seguem acompanhando o caso junto ao Ministério da Saúde”, diz o texto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre