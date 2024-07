Brasil Ministério da Saúde lança edital do Programa Mais Médicos com 3.184 vagas

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Oportunidades estão disponíveis em mais de 1.500 municípios brasileiros. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde lançou um novo edital do Programa Mais Médicos. Ao todo, foram disponibilizadas 3.184 vagas em mais de 1.500 cidades brasileiras. As inscrições já estão abertas e vão até as 18h de sábado (6). Do total de vagas, 20% são reservadas para grupos étnico-raciais, e 9% para pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, São Paulo é o Estado com o maior número de vagas: 457. Na sequência aparecem Rio Grande do Sul (276), Ceará (254), Bahia (246) e Paraná (233).

Podem participar da seleção os seguintes profissionais:

* médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);

* médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;

* médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.

No caso dos médicos estrangeiros, o Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o edital, todos os candidatos devem estar com a situação regular na esfera criminal da Justiça nos últimos seis meses. No caso dos médicos brasileiros, também é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral.

O governo informou que, com o novo edital, o país terá 28 mil médicos atuando pelo programa.

Programa

O Programa Mais Médicos é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do SUS. Além de levar médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê a reorganização da oferta de novas vagas de graduação e residência médica, para qualificar a formação desses profissionais.

Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, e também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles que acessam cotidianamente o SUS.

Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias na qualidade e humaniza o atendimento, com médicos que criam vínculos com seus pacientes e com a comunidade.

O Mais Médicos compõe um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde do País. Ela é a porta de entrada preferencial do SUS, que está presente em todos os municípios e próxima de todas as comunidades. É neste atendimento que 80% dos problemas de saúde são resolvidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ministerio-da-saude-lanca-edital-do-programa-mais-medicos-com-3-184-vagas/

Ministério da Saúde lança edital do Programa Mais Médicos com 3.184 vagas

2024-07-02