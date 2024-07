Brasil Passageiro é operado e outros quatro estão na UTI após turbulência severa em voo

Passageiros em voo da Air Europa. (Foto: Reprodução)

Cinco passageiros que estavam no voo da Air Europa, que ia da Espanha para o Uruguai e passou por uma turbulência severa, seguem internados no Rio Grande do Norte. Uma passageira precisou ser operada em um hospital estadual de Natal, cidade onde o avião precisou fazer um pouso de emergência. Outras quatro pessoas estão internadas na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital privado por precisarem de cuidados médicos extensivos.

Segundo a secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte, não houve brasileiros entre os atendidos na rede de saúde pública estadual. Os passageiros que não apresentaram ferimentos graves foram enviados de ônibus para Recife, Pernambuco, onde outra aeronave da Air Europa completou o trecho até Montevidéu nesta terça-feira.

Pelo menos 30 passageiros ficaram feridos durante o incidente na madrugada desta segunda-feira. Segundo a Zurich Airport Brasil, que opera o Aeroporto de Natal, a aeronave solicitou o pouso de emergência às 2h32. A companhia aérea Air Europa não informou a hora exata da turbulência, mas disse em nota que o incidente aconteceu “nas primeiras horas da manhã”.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostrou o momento em que um homem chegou a ser resgatado do compartimento de bagagem no teto da aeronave, onde ele parece ter ficado preso após ter sido lançado da cadeira durante o incidente. As imagens publicadas por passageiros que estavam na aeronave também mostram diversos painéis no teto do avião quebrados.

“Houve uma turbulência muito leve, quase nem se sentiu, e de um momento para o outro abruptamente o avião cai e todos nós nos levantamos. Aqueles que não tinham cinto, voaram e ficaram alguns presos ao teto. Duro como 3, 5 segundos”, disse a passageira ao El Observador.

Os passageiros indicaram que algumas pessoas, muitas delas sem cinto colocado, impactaram contra o teto do avião, que se desprendeu em vários setores, e até mesmo outros passageiros acabaram presos nos porta-malas, e várias pessoas tiveram que ajudá-los para sair.

A Air Europa informou em nota que o voo foi desviado para Natal devido “à natureza da turbulência e por razões de segurança”.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) Metropolitano atendeu pelo menos 30 passageiros, de diversas nacionalidades. Segundo o Samu, mais de 10 deles foram levados para o hospital. Os pacientes bateram a cabeça durante a turbulência e apresentavam fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax.

Em nota, a Zurich Airport Brasil informou que o pouso de emergência ocorreu devido a uma turbulência, “necessitando de apoio médico para alguns passageiros, que foram encaminhados a unidade de saúde mais próxima da região para realizarem atendimento médico”.

Passageiro é operado e outros quatro estão na UTI após turbulência severa em voo

