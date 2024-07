Brasil “Quem estava sem cinto, voou”, diz passageira sobre turbulência em avião

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

"Foi como um objeto de ar que nos sugou", relatou passageira. (Foto: Reprodução)

Passageiros do avião que precisou ser desviado para Natal depois de passar por uma turbulência forte que deixou, ao menos, 30 feridos chegaram ao Recife na noite de segunda-feira (1º). Da capital pernambucana, o grupo, que partiu de Madri, na Espanha, numa aeronave da Air Europa, seguiu em novo voo para Montevidéu, no Uruguai, destino final da viagem.

Alguns dos passageiros relataram os momentos de pânico e o desgaste físico que sofreram durante e após o acidente.

“Foi como um ‘objeto de ar’ que nos sugou. E o avião caiu 400 metros de uma vez. Houve muitos feridos. O avião, também por dentro, se ‘quebrou’ muito. Por sorte, não tive nada, porque tinha colocado o cinto, mas quem estava sem cinto voou [dentro do avião]. Foi impressionante. Mas foi um segundo também. Muito rápido. Não cheguei a dar conta do que se passou”, contou a estudante Victoria Reolato.

Um outro passageiro relatou que, por volta das 2h da manhã, houve um aviso de turbulência mas com a afirmação de que “não havia com o que se preocupar”. Porém, logo depois, o avião despencou repentinamente. “E foi aí que muitas pessoas foram arrancadas de seus assentos e ficaram feridas”, relatou.

“Era como se eu tivesse caído. Eu estava dormindo, acordei e vi um homem dentro da fuselagem do avião, no teto, e gente gritando e correndo por todo lado, gente no chão”, relatou outra passageira sobre o momento do acidente. De acordo com ela, várias pessoas que estavam sem o cinto de segurança tiveram cortes e fraturas.

Entenda o caso

O voo operado pela companhia Air Europa seguia da Espanha para o Uruguai com 325 passageiros e não tinha nenhuma parada programada. Segundo a Zurich Airport Brasil, empresa que opera o Aeroporto de Natal, a aeronave solicitou o pouso de emergência às 2h32 do dia 1º de julho. O avião era do modelo Boeing 787-9 Dreamline.

Uma das passageiras do voo, a boliviana Sandra Saldaña, relatou que, durante a turbulência, algumas pessoas “voaram” para o teto da aeronave. “Foi muito desespero”, descreveu.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Natal disse que atendeu ao menos 30 passageiros, de diversas nacionalidades. Os pacientes, segundo a equipe médica, bateram a cabeça durante a turbulência e apresentavam fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax.

De acordo com a Air Europa, sete pessoas tiveram lesões de graus variados, além de um “número indeterminado de pessoas com pequenas contusões”. Os viajantes feridos foram levados para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.

