Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Imagem feita dentro de voo da Lufthansa que sofreu turbulência severa nos EUA. (Foto: Reprodução)

Os relatórios recentes levantam questões sobre se as turbulências estão se tornando mais frequentes e intensas. Trata-se de um movimento instável do ar causado por mudanças na velocidade e na direção do vento, como correntes de jato, tempestades e frentes de clima frio ou quente. Ela pode variar de gravidade, causando de pequenas a grandes mudanças na altitude e na velocidade do ar. Não está associada apenas ao clima inclemente, mas também pode ocorrer quando o céu parece plácido. Além disso, pode ser invisível tanto para os olhos quanto para o radar meteorológico.

Pesquisas recentes indicam que as turbulências têm aumentado e essa mudança é causada pela mudança climática – especificamente, emissões elevadas de dióxido de carbono que afetam as correntes de ar.

Uma pesquisa do professor de ciências atmosféricas da Universidade de Reading, na Inglaterra,Paul Williams, mostrou que a turbulência do ar claro, que ocorre com mais frequência em grandes altitudes e no inverno, pode triplicar até o fim do século. Ele disse que esse tipo de turbulência, de todas as categorias, está aumentando em todo o mundo, em todas as altitudes de voo. Seu estudo sugere que poderemos encontrar voos mais turbulentos nos próximos anos, o que pode resultar em mais ferimentos nos passageiros e nos integrantes da tripulação.

Os meteorologistas contam com uma variedade de algoritmos, satélites e sistemas de radar diferentes para produzir previsões detalhadas de aviação para condições como ar frio, velocidade do vento, tempestades e turbulência. Eles sinalizam onde e quando a turbulência pode ocorrer.

Jennifer Stroozas, meteorologista que atua no Aviation Weather Center do serviço de meteorologia, chamou a turbulência de “definitivamente uma das coisas mais desafiadoras de se prever”.

Usando essas previsões, além da orientação dos controladores de tráfego aéreo, os pilotos tentam contornar as áreas turbulentas ajustando sua altitude para encontrar a viagem mais suave. Isso significa voar mais alto ou mais baixo do que a altitude em que os meteorologistas preveem a turbulência e, possivelmente, queimar mais combustível do que o previsto inicialmente, um esforço que pode ser caro.

Previsão

Robert Sumwalt, ex-presidente do National Transportation Safety Board, que agora dirige um novo centro de segurança de aviação na Embry-Riddle Aeronautical University, enfatizou que é impossível evitar ou prever todas as turbulências.

“Sempre há a possibilidade de um ar turbulento inesperado”, disse Sumwalt. “Geralmente, ele não vai machucá-lo e não vai arrancar as asas do avião.”

