Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Medida é válida em todo o país a partir de segunda-feira (15) Foto: Divulgação/PMPA Medida é válida em todo o país a partir de segunda-feira (15). (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população acima dos seis meses de idade. A medida é válida em todo o país a partir de segunda-feira (15). Até este momento apenas os grupos prioritários estavam recebendo a vacina no Sistema Único de Saúde (SUS).

A campanha deste ano começou em 10 de abril. Já a liberação da vacina para o público em geral acontece antes do encerramento da campanha de vacinação, marcado para 31 de maio. Conforme o governo federal, a ampliação antecipada atende a um pedido de estados e municípios. Isso porque a procura pelo imunizante está baixa e, os estoques, cheios. Conforme dados do Ministério da Saúde, datados do final do mês de abril, o Brasil registrou 253 mortes por gripe neste ano.

Foram distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados mais de 80 milhões de doses da vacina que protege contra o vírus influenza, causador da gripe. Todavia apenas 21 milhões (26%) foram aplicadas até o momento. A meta é vacinar 90% da população. A partir da agora, estados e municípios definem as estratégias de vacinação conforme os estoques disponíveis.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação anual contra a influenza permite, ao longo do ano, minimizar a carga do vírus e prevenir o surgimento de complicações, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários além de reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde.

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza, que tem grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos de vírus da gripe: A, B, C e D. Os dois primeiros são mais propícios a provocar epidemias em ciclos anuais, enquanto o C costuma provocar alguns casos mais leves e o D não é conhecido por infectar ou causar doenças em humanos.

