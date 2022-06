Saúde Ministério da Saúde prorroga a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

A medida tem o objetivo de aumentar as coberturas vacinais para as duas doenças Foto: Myke Sena/MS

O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo, que terminaria nesta sexta-feira (03). Os públicos prioritários podem procurar os postos de imunização de todo Brasil até o dia 24 deste mês.

Segundo a pasta, a medida tem o objetivo de aumentar as coberturas vacinais para as duas doenças. A partir do dia 25, Estados e municípios poderão ampliar a campanha contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade, enquanto durarem os estoques do imunizante contra a Influenza. O Ministério da Saúde já distribuiu quase 80 milhões de doses para todo o País.

Já a imunização contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A campanha começou no dia 4 de abril. As vacinas contra a doença permanecerão disponíveis para a população durante todo o ano.

Quem pode se vacinar contra a gripe

– Idosos acima de 60 anos

– Trabalhadores da saúde

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

– Gestantes e puérperas

– Povos indígenas

– Professores

– Pessoas com comorbidades

– Pessoas com deficiência permanente

– Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas

– Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso

– Trabalhadores portuários

– Funcionários do sistema prisional

– Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

– População privada de liberdade

Público-alvo da campanha contra o sarampo

– Trabalhadores da saúde

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

