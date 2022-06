Economia Nova fase de consultas ao “dinheiro esquecido” em bancos segue sem previsão de início

3 de junho de 2022

A retomada do Sistema de Valores a Receber foi prejudicada pela greve de servidores do BC

Marcada inicialmente para começar no dia 2 de maio, a nova fase de consultas do “dinheiro esquecido” nos bancos – o Sistema de Valores a Receber – segue sem previsão para início, de acordo com o BC (Banco Central).

A retomada do sistema foi adiada por conta da greve de servidores do BC, que atrasou a implementação da ferramenta. “A greve dos servidores do BC prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias do SVR (Sistema de Valores a Receber). O prazo de retorno do SVR, inicialmente previsto para 2 de maio, foi adiado. A nova data será comunicada com a devida antecedência”, informou a autoridade monetária

Os valores a receber podem ser de recursos remanescentes de contas-correntes ou de poupança encerradas, com saldo disponível; tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que a devolução esteja prevista em Termo de Compromisso assinado pelo banco com o BC; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

No dia 16 de abril, o BC encerrou a última “repescagem” para os saques da primeira fase dos recursos esquecidos por brasileiros nos bancos. Desde o dia 17 de abril, o Sistema Valores a Receber passa por uma reformulação.

N segunda fase, não haverá mais necessidade de agendamento. Será possível pedir o resgate dos recursos no momento da primeira consulta. O sistema contará com informações novas repassadas pelas instituições financeiras.

Ou seja, mesmo quem já resgatou seus recursos e quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o sistema, pois os dados serão atualizados e pode haver dinheiro novo.

