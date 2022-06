Economia Trabalhadores já podem manifestar interesse em comprar ações da Eletrobras com recursos do FGTS

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Poderão ser usados de R$ 20 mil a R$ 50 mil do FGTS na operação Foto: Divulgação Poderão ser usados de R$ 20 mil a R$ 50 mil do FGTS na operação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os trabalhadores com carteira assinada podem manifestar interesse em comprar ações da Eletrobras com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) até quarta-feira (08). O prazo para reservar ações da estatal, que passa por processo de privatização, começou nesta sexta-feira (03).

A operação não representa a compra efetiva das ações, que ocorrerá somente quando for realizado o leilão da empresa. O procedimento, no entanto, é necessário para confirmar o interesse pelas ações da estatal. Com a privatização, o governo federal quer reduzir a participação na Eletrobras de 72% para, no máximo, 45%.

Os trabalhadores poderão usar de R$ 20 mil a R$ 50 mil do FGTS na operação. Também existe um limite de 50% do saldo da conta do Fundo de Garantia. Dessa forma, quem tiver saldo de R$ 40 mil no FGTS só poderá destinar R$ 20 mil para a compra das ações da Eletrobras. No caso de o empregado ter mais de uma conta no FGTS, poderá usar até 50% do saldo de cada uma.

O pedido de reserva deve ser feito diretamente nos sites de bancos e de corretoras que mantêm FMP-FGTS (Fundos Mútuos de Privatização ligados ao FGTS). Atualmente, as instituições financeiras têm páginas na internet com o prospecto preliminar e os avisos ao mercado.

Antes de fazer a operação de reserva, o trabalhador deve autorizar que as instituições financeiras consultem os saldos do FGTS e efetuem a reserva dos valores para a aplicação no FMP-FGTS. O procedimento deve ser feito no aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, disponível para smartphones e tablets.

Precificação

O preço de cada ação na oferta será definido apenas na quinta-feira (09), um dia após o fim do prazo de reserva. A Eletrobras destinou R$ 6 bilhões para a venda de ações a investidores que pretendem usar recursos do FGTS. O uso do Fundo representa apenas uma das formas pelas quais pessoas físicas podem participar do leilão, previsto para ocorrer no segundo semestre.

Caso a pessoa física queira comprar ações diretamente no dia do leilão, sem usar o FGTS, poderá desembolsar entre R$ 1 mil e R$ 1 milhão. Os trabalhadores devem ficar atentos aos riscos da operação. Como o mercado de ações é variável, os papéis da Eletrobras estarão sujeitos a oscilações. Será preciso ter paciência e observar a evolução dos papéis no longo prazo, antes de vender as ações quando as cotações baixarem e sair no prejuízo.

O investimento tem prazo mínimo de um ano. Quem comprar ações da Eletrobras com o FGTS terá que esperar pelo menos 12 meses para se desfazer dos papéis. Após a venda, o dinheiro voltará para a conta do FGTS e só poderá ser sacado nas regras atuais, como demissão sem justa causa, financiamentos de imóveis, doenças graves ou saque aniversário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia