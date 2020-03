Saúde Ministério da Saúde registra 13 casos confirmados de coronavírus no País e 768 suspeitos. No Rio Grande do Sul são 112 casos

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Julio Henrique Rosa Croda, secretário substituto de Vigilância em Saúde, apresenta os dados. Foto: Reprodução/Twitter Julio Henrique Rosa Croda, secretário substituto de Vigilância em Saúde, apresenta os dados. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Ministério da Saúde divulgou em coletiva de atualização de dados, nesta sexta-feira (6), que há 13 casos confirmados de coronavírus no País e 768 suspeitos. No Rio Grande do Sul são 112. Ao todo já foram descartados 418 casos após investigação laboratorial.

No mundo já são 95.333 casos confirmados, 3.282 óbitos e 85 países com registros de casos.

