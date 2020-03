Últimas Ministério da Saúde vai proibir cruzeiros devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira disse na sexta-feira (13) que os cruzeiros de turismo no Brasil devem ser interrompidos durante o surto de novo coronavírus. “Enquanto durar a declaração de emergência, os cruzeiros turísticos estarão interrompidos”, afirmou.

Segundo o secretário, havia mais de 20 cruzeiros programados no País. O Ministério da Saúde deve entrar em contato com gestores do Turismo para notificar sobre a proibição da partida dos navios.

A presença de idosos e a transmissão facilitada são algumas das razões para o cancelamento. “Muitos idosos se concentram nesses locais, onde historicamente a transmissão respiratória é mais facilitadas”, afirmou.

Além disso, o secretário salientou para que a proximidade entre os turistas, muitos deles internacionais, é muito grande.

O ministério também recomendou que viajantes internacionais que cheguem ao Brasil fiquem em isolamento domiciliar por 7 dias, mesmo que não tenham apresentado sintomas do novo coronavírus. A pasta orienta, ainda, que grandes eventos sejam cancelados ou adiados.

Alguns cruzeiros já começaram a cancelar programações por conta própria.

