Bem-Estar Moda Plus Size vem crescendo no Brasil e no e-commerce

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Sentir-se confortável é o look ideal. Foto: Reprodução Sentir-se confortável é o look ideal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com a mudança de mindset dos consumidores e principalmente das marcas, deixando no passado onde a moda era ditada por mulheres “supermagras” e as roupas plus size não tinham vez, passou-se a seguir a nova tendência, a de estar de bem com o seu próprio corpo.

Nos dias de hoje já é possível acompanhar uma crescente demanda no mercado de moda plus size, um mercado que veio para ficar e trazer autoestima de vestir-se bem para qualquer pessoa, realçando as curvas, muitas marcas já perceberam essa oportunidade e vem apostando em um público que faz parte da realidade de quase metade da população brasileira.

A demanda por esse segmento, moda plus size, teve um crescimento maior no último ano, como os dados mesmo mostram. A La Mandinne, por exemplo, teve um aumento de 226,41% nas visitas das páginas da linha curves no e-commerce, apenas no início do ano de 2020.

Segundo a marca, descobrir novos públicos que não recebem a devida atenção e explorar os pontos positivos, favorecendo a autoestima das mulheres que sentem vergonha do seu próprio corpo e não acreditam que podem ter sensualidade, é recompensador.

Dicas para looks que promovem o bem-estar

1. Não tenha vergonha, escolha um ponto no seu corpo que queira dar destaque. Saias, vestidos e acessórios que dão aquela marcadinha na cintura sempre são bem-vindos.

2. Inspire-se e misture estampas e cores, nada é proibido no mundo da moda.

3. Sentir-se confortável é o look ideal.

